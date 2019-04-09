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طقس غير مستقر غدًا.. غبار وأمطار والأرصاد تكشف التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
كما تتعرض مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق لاستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
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