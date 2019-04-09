67 جلسة وورقة عمل لبحث تطورات هندسة التآكل بالجبيل الصناعية

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - علي آل مخلص - الجبيل

يبحث خبراء ومختصون في مجال هندسة التآكل وتقنيات الحماية منها، آخر المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال، وعرض أحدث التقنيات المتخصصة في إدارة الأصول الصناعية وحمايتها، إضافة إلى أفضل الممارسات والوسائل التطبيقية والحلول، وذلك في مؤتمر الجبيل للتآكل 2019 والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الجمعية الوطنية لمهندسي التآكل (NACE)، بالتعاون مع مركز تقنيات الأصول بشركة سابك (ATC)، خلال الفترة من 15 إلى 17 من إبريل الحالي، في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

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وتتضمن فعاليات المؤتمر 67 جلسة وورقة عمل، وورش عمل متخصصة ومحاضرات لاستعراض أهم التطورات في تقنية حماية الأصول من التآكل، بمشاركة مجموعة من الشركات القيادية في الصناعات والخبراء والباحثين في هذا المجال، فيما يشهد المعرض المصاحب مشاركة شركات متخصصة في مجال التآكل وإدارتها.

وسيتم التطرق خلال أيام المؤتمر إلى برامج إدارة الأصول الصناعية وأنظمة الحماية من التآكل، والمواد الغير معدنية وتطبيقاتها في الصناعة للحد من مشاكل التآكل، وإدارة التآكل في أنظمة المياه الصناعية، والطلاء الصناعي بحضور مختصون لعرض خبراتهم والاطلاع على طرق وأساليب إدارة الأصول وحمايتها.

ويهدف مؤتمر التآكل بالجبيل إلى مواكبة آخر المستجدات التي تساهم في التنمية المستدامة للقطاعات المعنية، من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الآراء ومشاركة الخبرات بما فيه مصلحة حماية الأصول من التآكل بشتى مجالاته البحثية، والصناعية، والتجارية في المملكة، وتعزيز وزيادة الوعي بين مهندسي وفنيي الجبيل الصناعية وما يرتبط بذلك من تحديات.