فيديو.. قصة 5 ساعات لإنقاذ مقيم سقط في حفرة قار 

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

خمس ساعاتٍ من الزمن كانت كفيلةً بإنقاذ حياة مقيمٍ سوداني، من موتٍ محقق إثر سقوطه بحفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار الأسود) كانت عقارب الساعة تشير لأسوأ الاحتمالات، وليس هناك أملٌ يلوح في الأفق على الأقل في نظره هو، وبما أن الأسباب تتوالى وعناية الله لا تنقطع فقد ظهر في المشهد رجال الدفاع المدني بدومة الجندل والذين جاؤوا للمشاركة في انتشال ذلك الغارق وإخراجه مما هو فيه؛ ليتبدل خوفه أمنًا واطمئنانًا.

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وبعد محاولاتٍ طويلة، أُعلن رسميًّا عن إنقاذ المقيم دون أن يُصاب بأذى، فيما وقف فريق من المختصين بمكتب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الجوف على موقع الحادث، وتبين من خلال البيانات الأولية أن الموقع كان يستخدم لمعدات خلط الأسفلت وتم إزالتها في وقتٍ سابق- حسب إفادة مسؤول الشركة- ومع مرور الوقت تكونت طبقة رملية على سطح القار الأسود مما جعلها غير مشاهدة للمارين بالموقع المذكور.

وبحسب المختصين، فإن العمل جارٍ لإعداد التقارير اللازمة تمهيدًا لإحالة الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب لرفع الضرر وإعادة تأهيل الموقع من التلوث حسب النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.