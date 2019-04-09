الان تتابع إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل في حساب المواطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن حساب المواطن أنه بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.
بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.
ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.
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