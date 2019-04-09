برنامج التطوير النوعي نظام خبرات khebrat | رابط موقع نظام نور التعليمي التسجيل الإلكتروني من خلال...

برنامج التطوير النوعي خبرات khebrat وهو نظام تعليمي يهدف لتطوير مهارات الطالب السعودي، وكذلك مستوى المعلم، له فترة محددة للتقديم فيه وشروط في الالتحاق به، يتبع نظام نور التعليمي، نعرضه عليكم مع العديد من التفاصيل، فقد تم الإعلان في 10 أغسطس، انطلاق برنامج التطوير النوعي للطالب والمعلم”خبرات”، نظرا لإعمال الصيانة المبكرة لنظام نور في الوقت الحالي، ويستفيد من برنامج خبرات كل من يستهدف الارتقاء بالمستوى اللغوي والعلمي والثقافي من كل من الطالب والمعلم.

برنامج التطوير النوعي خبرات 1440

برنامج خبرات، برنامج يهدف لتطوير مهارات الطالب والمعلم يتم الالتحاق به عن طريق التسجيل بالبرنامج واتباع الخطوات المطلوبة، من التسجيل في برنامج”عين” لخدمات الطالب، وقد سبق وأنزلنا الفيديو الخاص بخدمات البوابة، ويبدأ التسجيل ببرنامج خبرات ابتداء من يوم 10 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، لمدة 26 يوم،عن طريق الدخول من حسابك الشخصي بنظام نور على بوابة “عين”.

كيفية وشروط التسجيل في برنامج “خبرات” الدخول على الحساب الشخصي للطالب في نظام نور، بالرقم الشخصي ورقم القيد وكلمة السر. إرسال صورة معتمدة للطالب صورة بيانات الأداء الوظيفي لآخر عامين بالمدرسة، بشرط أن تكون مختومة من جهة العمل، وذلك للمعلمين، على أن يكون المؤهل الجامعي لهم هو البكالوريوس. تكون جميع الوثائق عالية الوضوح، ولا يجوز إخباء أي جزء منها. التسجيل في بوابة عين للتسجيل، كما يمكنكم الدخول على موقع بوابة عين لخدمات الطالب. يمكن إضافة المرافقين عن طريق إدخال رقم السجل المدني للمرافق وتاريخ ميلاده ثم الضغط على مفتاح الدخول Entry ليستدعي بقية البيانات. ويتم التأكد من بيانات الطالب ومرافقيه عن طريق المركز الوطني للمعلومات ، بينما يتأكد من البيانات الوظيفية من خلال موقع نظام نور، والذي فيه جميع بيانات الطالب.

تنتهي أعمال الصيانة لنظام نور استعداداً للعام الجديد، مساء يوم السبت ،ليبدأ التسجيل ببرنامج خبرات فوراً في تمام الساعة 12:00 إن شاء الله، ويستمر حتى الساعة 11:59من مساء يوم الثلاثاء 4 /9 /2018،من خلال بوابة عين لخدمات المعلم،التي ترتبط بنظام نور في البيانات الوظيفية، وتسجيل الدخول. Advertisements وبهذا يتطلع الطالب السعودي انتهاء فترة صيانة نظام ور التعليمي ليعاود التعامل عليه، كما تعود الدخول عليه من قبل، ويتابع التعرف على كيفية التعامل مع نظام”خبرات”، والذي من المفترض به الاستمرار لمدة 26 يوم. التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم أقرأ أيضا وتعرف على: الاعتراض على حساب المواطن 1440 | رقم برنامج حساب المواطن .. الاعتراض على قيمة الاستحقاق للدعم وعدم الأهلية رقم الشكاوى وزارة العمل | الفاتورة المجمعة وردود أفعال غاضبة عقب صدور قرار “الفاتورة المجمعة” أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

← آخر خبر: