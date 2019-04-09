شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اتفاقيات توقعها «أم القرى» مع «مركز التقويم» في معرض التعليم الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

يشهد المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في الرياض غداً (الأربعاء)، توقيع 6 اتفاقيات بين جامعة أم القرى والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك في مقر جناح هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ومن المقرر أن يُمثِّل جامعة أم القرى في مراسم التوقيع، مديرها الدكتور عبدالله بافيل، فيما سيُمثِّل هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيسها الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود.

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وثمَّن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، الدعم الذي تحظى به الوكالة من قبل مدير الجامعة، مما يُترجم اهتمامه وحرصه على تحقيق مبدأ الجودة في البرامج الأكاديمية، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، موضحاً أن إجمالي البرامج المعتمدة أكاديمياً من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية تصل إلى 37 برنامجاً.

ومن المزمع أن تشمل البرامج التي سيتم توقيع عقودها لاعتمادها أكاديمياً، برنامج الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والكتاب والسنة بكلية الدعوة، وأصول الدين والأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة، ورياض الأطفال بكلية التربية، إضافة إلى برنامج اللغة والنحو والصرف بكلية اللغة العربية، وبرنامج الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية.

ووفقاً لوكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، فإن العقود التي سيتم توقيعها غداً تهدف إلى تطوير برامج جامعة أم القرى الأكاديمية، وبالتالي حصولها على الاعتماد البرامجي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة سيتبعها توقيع عقود برامج لعدد من كليات الجامعة الأخرى، لافتاً إلى أن الوكالة عملت على وضع خطة شاملة لاعتماد الجامعة مؤسسياً وبرامجياً.

كما وجَّه شكره لعميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت وفريق عمله، على الجهد الكبير الذي بذله في هذا المسار.