شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تستعرض منجزاتها في مؤتمر التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تستعرض جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ابتكاراتها وأبحاثها متعدده التخصصات عبر معرض تشارك به في المؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة، والذي ينطلق غدا (الأربعاء) في الرياض، تحت عنوان «تحوّل الجامعات السعودية في عصر التغيير».

ويقدم رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان في جلسة علمية مشتركة مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورقة عمل بعنوان «الرؤية والإلهام.. نماذج الحوكمة الجديدة».

فيما سيشرح معرض «كاوست» كيف يعمل باحثو مركز أبحاث الطاقة الشمسية التابع للجامعة، على نوافذ شمسية ذكية بمقدورها أن تحول بعض من طاقة ضوء الشمس الساقط عليها إلى طاقة كهربائية، مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية ذات المواد الغامقة وغير الشفافة التي تعتمد على جزيئات عضوية لالتقاط الضوء، يمكن طباعتها على الزجاج مثل الحبر، وتلتقط الصيغة العضوية الكهرضوئية الأشعة تحت الحمراء، فتمنع دخول الحرارة إلى داخل المبنى ولكنها تسمح بمرور الضوء المرئي.

ويشهد المعرض تقديم تجارب فريق ميشرا من «كاوست» الذي كان يستقصي مدى فعالية SandX في تجارب ميدانية أجروها غرب المملكة من خلال الزراعة المنهجية وتتبع النمو واستهالك المياه وحصاد مجموعة من النباتات بالتعاون مع علماء نبات وأحياء مائية وأحياء دقيقة من «كاوست»، وعلماء زراعة من جامعة الملك عبدالعزيز.