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تصنيف الدبلوم العالي للوقاية من المخدرات بجامعة جازان

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جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان) @m2makki

صدرت موافقة وزارة الخدمة المدنية على تصنيف الدبلوم العالي في «الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية»، الذي تُقدمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان.

وقدَّم الوكيل المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب المكلف بالوزارة محمد بن عثمان أبو حميد، عبر خطاب مرسل، شكره للجامعة لحرصها على التنسيق المسبق مع الوزارة للحصول على التصنيف الوظيفي لهذا الدبلوم.

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من جهته، أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد بن موسى حنتول، أن الموافقة جاءت بناء على ما تم رفعه من قبل الجامعة بخصوص الحصول على تصنيف وزارة الخدمة المدنية لهذا الدبلومن وعلى ما يحتويه من مهارات وقدرات، وصدرت الموافقة على تصنيف البرنامج في سوق العمل.

وأشار الدكتور حنتول، إلى أن برنامج دبلوم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية يقبل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات؛ علم الاجتماع، خدمة اجتماعية، وعلم النفس، ويمنح درجة الدبلوم العالي التي تمنح الحاصل عليه درجة إضافية في مرتبة التعيين وفق الشروط المحددة، والتي من أهمها أن تكون طبيعة العمل الذي يشغلها في مجال التخصص.

وقدَّم الدكتور حنتول شكره لمدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بهذه المناسبة، لدعمه المتواصل لجميع برامج وفعاليات وأنشطة العمادة، مبيناً أن هذا النجاح يُضاف لسلسلة من النجاحات العلمية والأكاديمية التي تُحققها الجامعة في مختلف المجالات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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