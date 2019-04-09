شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة مكة 40 درجة مئوية.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تسجل مكة المكرمة غدا (الأربعاء) أعلى درجة حرارة تصل إلى 40 مئوية، فيما تصل المدينة المنورة إلى 34، الرياض والدمام 29، وجدة 36 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم على مناطق: المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وفي الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.