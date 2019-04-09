شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: رجال حرس الحدود حصن منيع على حدود الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أن حرس الحدود ورجاله حصناً منيعاً يسهرون على حماية حدود وطننا الغالي وأبنائه، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات حرس الحدود ومختلف القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، ومتابعة وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم (الثلاثاء) عدداً من مراكز قيادة حرس الحدود في المنطقة، شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء.

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وفور وصول الأمير فيصل بن نواف، كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط قيادة المنطقة، حيث أدى حرس الشرف السلام الملكي، بعدها استمع أمير المنطقة من اللواء الفقير إلى شرح عن طبيعة عمل أبنائه رجال حرس الحدود في الذود عن كل شبر من حدود بلادنا.

بعد ذلك تجول أمير منطقة الجوف داخل جناح المعارض، واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة والآليات ذات التقنية العالية، والتي تساهم في إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود، في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم ولاة الأمر، كما شاهد عرضاً مرئياً عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود.

وزار الأمير فيصل بن نواف خلال الجولة التفقدية قوة مراكز الهلباء، واستمع بإيجاز عن عملياتها في منطقة الحدود، بعدها شارك أبناءه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة وجبة الغداء.