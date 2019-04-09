السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لاجئات سوريات يتلقين العلاج داخل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري بالأردن، والذي قدم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 17 ألف مريض خلال مارس الماضي، وذلك ضمن الخطة الطبية الإغاثية المعدة لهذا الغرض.



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