بلاغات تطيح بمعالجين شعبيين.. وتنسيم الرأس أبرز ادعاءاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي منذ مطلع العام الهجري الحالي وحتى الآن 46 مدعيا للعلاج بالطب البديل والتكميلي «الشعبي» في مختلف أنحاء السعودية، وذلك بالتعاون مع وكالة الالتزام بوزارة الصحة والفروع التابعة لها.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمركز ياسر الأحمري أن المركز وانطلاقا من دوره الرقابي والتنظيمي رصد عدة ادعاءات علاجية يروج لها البعض عبر مواقع وبرامج شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام الكترونية مختلفة، بالإضافة إلى استقبال عدة بلاغات من المواطنين حولها، وجرى التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة في المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، مؤكدا أن المركز لا يتهاون مع مدعي الطب البديل والتكميلي الذين لا يحملون ترخيصا رسميا منه.

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وحذر الأحمري من التعامل مع مدعي الطب البديل والتكميلي، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ عن ادعاءاتهم العلاجية من خلال قنوات الاتصال المتاحة مع المركز، وذلك حماية للمجتمع من خطورة ما يروجون له.

وبين أن المركز يضع على موقعه الالكتروني نشرة توعوية بعنوان «كيف تتعرف على مدعي الطب البديل والتكميلي» هدفها توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمدعي الطب البديل والتكميلي وأساليبهم في خداع المرضى واستغلال حاجتهم للعلاج.

أبرز الادعاءات المرصودة