إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني، ولائحة المحافظة على الذوق العام.

مباحثات

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج زيارته الأخوية إلى البحرين ولقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين ورئيس الجابون علي بونغو أونديمبا.

دعم العراق

إثر ذلك، استعرض المجلس نتائج زيارة وفد السعودية رفيع المستوى إلى العراق ولقاءاته كبار المسؤولين، وأعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، التي عقدت في بغداد، وما جرى خلالها من إعلان هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة ببناء «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية» لأبناء العراق، وتقديم قرض من السعودية بمبلغ مليار دولار للمساهمة في المشاريع التنموية لنهضة العراق، إضافة إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات، وافتتاح قنصلية السعودية في بغداد، تليها ثلاث قنصليات أخرى لاحقة في ثلاث مدن؛ مما يؤكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.

ثوري إيران.. منظمة إرهابية

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس رحب بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية، وعده خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات السعودية المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران ، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

القضية الفلسطينية

وأشار المجلس إلى ما تقدمه السعودية من استمرار الدعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، ومن ذلك تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمة المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لفبراير ومارس 2019 بمبلغ 40 مليون دولار.

وجدد المجلس ما أكدته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من التزام السعودية بدورها بوصفها قوة تسعى لتوازن أسواق الطاقة.

الاستفزاز الحوثي

وشدد المجلس على أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، من خلال الأعمال الإرهابية والأعمال العدائية التي تنطلق من الحديدة، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق استوكهولم؛ تمثل محاولة استفزازية من الميليشيات، لقوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في الحديدة، مع تأكيد السعودية الالتزام بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح.

البنك الإسلامي

واطلع المجلس على ما تضمنه الاجتماع السنوي الـ44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمراكش، من إشادة بالاهتمام الذي يلقاه البنك من السعودية، من خلال المبادرات التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تعزيز دور ريادة الأعمال والإبداع من خلال مؤسسة «مسك»، وكذلك الدعم الذي أعلنته السعودية في القمة العربية بالظهران بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس واختيار البنك الإسلامي للتنمية لإدارته.

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كفاءة رجال الأمن

وثمن المجلس جهود الجهات الأمنية ممثلة برئاسة أمن الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وفي عملية استباقية من إحباط عمل إرهابي في القطيف بالشرقية، وما نتج عنه من مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على اثنين آخرين، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم على إحباط أي محاولات إرهابية قبل حدوثها.

تقارير سنوية

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومتي كل من:الصومال والقمر المتحدة، في مجال خدمات النقل الجوي.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وزامبيا.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

رابعا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني.

خامسا: الموافقة على حذف عبارة «مدى فترة لا تزيد على أسبوعين» الواردة في الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 28/5/1421هـ.

سادسا: الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام.

سابعا: الموافقة على إضافة ممثل لوزارة الثقافة إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

ترقيات

علي بن سعيد القحطاني - مستشار أمني بوزارة الداخلية - المرتبة 14

عبدالله بن مناحي العتيبي - مدير عام تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المرتبة 14

سعيد بن يحيى الزهراني - مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض - المرتبة 14