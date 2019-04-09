مدارس المملكة تحقق إنجازا في نسبة الاستجابة لحضور اختبارات (TIMSS)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت مدارس التعليم في المملكة إنجازا عالميا تمثل في نسبة الاستجابة لحضور الاختبارات الدولية (TIMSS) في اليوم الأول مما دعا هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم إلى قصر اختبارات طلاب المملكة في المدارس المستهدفة على يوم واحد بدلا من يومين، إذ بلغت نسبة التسجيل 98.63%، الأمر الذي يعكس حجم الجاهزية والاستعداد لخوض الاختبارات في وقتها.

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وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد تفقد صباح اليوم مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري ومدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ الميدان التعليمي بهذا الإنجاز العالمي، مقدما شكره لكل من أسهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات الطلاب، حاثا الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.

يذكر أن الاختبارات الدولية (TIMSS) أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول، وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.