محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف. "الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-09 يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف. Advertisements 09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440 11:36 PM يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف. ، "الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية ،

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