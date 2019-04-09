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عاودت أمطار "أبريل" هطولها على الأفلاج وغسلت الأمطار الغزيرة موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة عصر اليوم الثلاثاء.
وتشهد محافظة الأفلاج ومراكزها هذه الليلة هطول أمطار غزيرة مصحبوبة بزخات من البرد في بعض المواقع تسببت في جريان بعض الأودية والكثير من الشعاب، وارتفع معها منسوب المياه في طرقات المحافظة.
وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج مساء اليوم مدينة ليلى والأحمر وستارة والبديع والهدار وغيرها من المراكز التابعة للمحافظة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تنهمر حتى إعداد هذا الخبر.
وأعلنت بلدية الأفلاج تأهبها وتجهيز آلياتها استعداداً لأي حالات طارئة تصاحب هذه الموجة الماطرة.
شاهد.. أمطار "أبريل" الغزيرة تغسل غبار الأفلاج وتجري الأودية والشعاب
عاودت أمطار "أبريل" هطولها على الأفلاج وغسلت الأمطار الغزيرة موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة عصر اليوم الثلاثاء.
وتشهد محافظة الأفلاج ومراكزها هذه الليلة هطول أمطار غزيرة مصحبوبة بزخات من البرد في بعض المواقع تسببت في جريان بعض الأودية والكثير من الشعاب، وارتفع معها منسوب المياه في طرقات المحافظة.
وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج مساء اليوم مدينة ليلى والأحمر وستارة والبديع والهدار وغيرها من المراكز التابعة للمحافظة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تنهمر حتى إعداد هذا الخبر.
وأعلنت بلدية الأفلاج تأهبها وتجهيز آلياتها استعداداً لأي حالات طارئة تصاحب هذه الموجة الماطرة.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:35 PM
بلدية المحافظة أعلنت تأهبها وتجهيز آلياتها استعداداً لأي حالات طارئة
عاودت أمطار "أبريل" هطولها على الأفلاج وغسلت الأمطار الغزيرة موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة عصر اليوم الثلاثاء.
وتشهد محافظة الأفلاج ومراكزها هذه الليلة هطول أمطار غزيرة مصحبوبة بزخات من البرد في بعض المواقع تسببت في جريان بعض الأودية والكثير من الشعاب، وارتفع معها منسوب المياه في طرقات المحافظة.
وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج مساء اليوم مدينة ليلى والأحمر وستارة والبديع والهدار وغيرها من المراكز التابعة للمحافظة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تنهمر حتى إعداد هذا الخبر.
وأعلنت بلدية الأفلاج تأهبها وتجهيز آلياتها استعداداً لأي حالات طارئة تصاحب هذه الموجة الماطرة.
، شاهد.. أمطار "أبريل" الغزيرة تغسل غبار الأفلاج وتجري الأودية والشعاب ،
المصدر : الخليج 365
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