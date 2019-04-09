شاهد: معلم بسكاكا يقطع إجازته المرضية لإنهاء المنهج مع طلابه

سطر معلم في مدرسة نهاوند الثانوية بسكاكا، بسام الناوي، أسمى درجات الإخلاص مع طلابه وحضوره لإنهاء منهج الرياضيات رغم الإجازة المرضية التي حصل عليها لكسر في إحدى قدميه.
وقال المعلم بسام الناوي: “اللهم لك الحمد، كل الشكر للزملاء والأصدقاء على مشاعرهم الطيبة، لم أقم إلا بالتزامي تجاه أبنائي الطلاب وتقديم المادة العلمية وحرصي على إنهاء المنهج المدرسي في وقته”.
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