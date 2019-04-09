ولي العهد ووزير الخارجية المغربي يبحثان التعاون الثنائي

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في الرياض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة. وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان. من جهة ثانية، رأس ولي العهد، أمس في قصر عرقة بالرياض، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، إضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.