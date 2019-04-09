إصابة 10 باكستانيين في انقلاب سيارة غرب رفحاء

أصيب 10 أشخاص باكستانيي الجنسية في حادث انقلاب سيارة غرب مدينة رفحاء.وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت اليوم الثلاثاء بلاغًا في تمام الساعة (19:04م) بوجود حادث انقلاب سيارة (غرب مدينة رفحاء 20 كم تقريبًا)، مؤكدًا أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز إسعاف رفحاء والمركوز والهباس والعويقيلة وفرقة إسعافية دعم تابعة لوزارة الصحة.

وتابع أن عند وصول أول فرقة إسعافية الساعة (19:16م) تبين إصابة 10 أشخاص (باكستانيي الجنسية)؛ منها 3 حالات متوسطة، و7 حالات بسيطة، تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.