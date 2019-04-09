“الشورى” يوافق على توصية إيصال احتياجات ذوي الإعاقة لمنازلهم

وافق مجلس الشورى، اليوم، على التوصية التي تَقدّم بها عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور أحمد بن صالح السيف، على تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، والتي جاء نصها: “على وزارة الصحة العمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنُّون إلى منازلهم عبر شركات النقل الوطنية”. وقال “السيف” في مسوغات توصيته: “إن الأكثرية من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، تتطلب إعاقاتهم المعينات والمواد الطبية التي تفرضها حاجاتهم الملحة لكي يتجاوزوا تبعات إعاقاتهم ويعيشوا بأمن صحي”.

وأضاف: “استجابة لذلك، وفّرت الدولة بسخاء تلك المتطلبات من أرقى الشركات من خلال برامج الرعاية الطبية المنزلية في المستشفيات، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، يجدون صعوبة بالغة في التردُّد على المستشفيات بين الحين والآخر للحصول على تلك الأدوات الطبية”. ولفت إلى أن ذلك جعل الكثيرين منهم يجدون حرجًا ومشقة، واضطرهم إلى الاستعانة بآخرين تحت طائلة الشفقة، أو التخلّي عنها، قائلًا: “بناء عليه نجد بعضًا من مستودعات الصحة تعجُّ بالأدوات الطبية المتكدسة مما انتهى تاريخه ويصبح غير صالح للاستعمال؛ مما يشكل هدرًا غير مبرر”.