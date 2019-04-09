“العدل”: تصاديق “الأنكحة” إلكترونياً.. إلغاء “الخضراء”

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل وجهت مأذوني الأنكحة بضرورة إشعار طرفي النكاح بتوثيق العقد إلكترونيا من خلال الدخول على موقع الوزارة. وأوضح مصدر عدلي أنه تم التوجيه من الوزارة بإيقاف العمل على مصادقة عقود الأنكحة من قبل قسم المأذونية، كما كان عليه الحال سابقاً، وانتقال اختصاص المصادقة لنظام الإنهاءات على موقع الوزارة. وعدّ المصدر هذا الإجراء خطوة باتجاه إلغاء قسيمة الزواج السابقة، المتمثلة في الدفتر الأخضر.

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