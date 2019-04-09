مصادر «عاجل» تكشف دور الشؤون الإسلامية والعمل في لائحة الجمعيات الأهلية الجديدة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أبلغت جميع الجمعيات الأهلية المرخصة منها، بالبدء بالمواءمة بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية .

وأوضحت المصادر أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حدد دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف الفني على أنشطة الجمعيات التي تدخل من ضمن اختصاصها .

وتشمل تلك الجهات الأهلية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية: (الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، والمؤسسات الخيرية).

وبحسب اللائحة، يضطلع دور وزارة الشؤون الإسلامية في الموافقة على إنشاء الجمعيات لاستكمال إجراءات الترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات وممارساتها وتطويرها، فيما تضطلع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدور الرقابي ماليًا وإداريًا على الجمعيات والمكاتب الدعوية والإشراف على نشاطاتها، وإصدار التراخيص وتقديم الإعانات المالية .