صحة حفر الباطن: تنفيذ 8322 زيارة للمرضى بمنازلهم

كشفت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، أن الخدمات العلاجية والكشفية التي قدمها برنامج الطب المنزلي، خلال النصف الأول من العام 1440هـ، شملت 561 مريضًا، وتنفيذ 8322 زيارة لمرضى آخرين في منازلهم بالمحافظة.

وأوضحت المديرية، أنه خلال هذه الفترة تمّ تنفيذ الزيارات للمرضى من خلال ثمان فرق طبية مع تخصيص سبع سيارات مجهزة للعمل الميداني حسب جدول الزيارات المعد لذلك.

وتابعت «صحة حفر الباطن» أن عدد المستشفيات المطبّقة لبرنامج الطب المنزلي بلغ ست مستشفيات هي: «الملك خالد، والمركزي، والولادة والأطفال، والقيصومة، والرعاية المديدة، والصحة النفسية».

وبينت أنه تم توفير عدد من الاحتياجات الطبية للمرضى من أجهزة الضغط والسكر وكراسٍ متحركة وأسرة طبية وأجهزة مولدة للأكسجين، ومقياس حرارة، إضافة إلى أجهزة شفط السوائل.

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ويعمل برنامج الطب المنزلي على توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسّرة للمرضى المحتاجين إليها من قِبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، حيث يعزّز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، إضافة إلى توفير أسرّة بالمستشفيات لمرضى جدّد في حاجة ماسّة إليها.

ويستهدف البرنامج المحتاجين للرعاية التلطيفية والرعاية النفسية ومرضى السكري ومرضى القرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.

كما يُقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التحول الوطني، يهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، بإعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليحقق تطلعات المواطنين، بالوقاية من الأمراض عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتحسين الوصول للخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم خدمات تحقق أهداف البرنامج بشكل أفضل.