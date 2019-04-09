ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية المغربي مستجدات الساحة الإقليمية

استعرضا التعاون الثنائي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، في الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
حضر اللقاء، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
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