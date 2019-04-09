سفارة السعودية بالمجر تحذر المواطنين من قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين، في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمبتعثين، بالحيطة والحذر وعدم الاقتراب من إحدى مناطق بودابست، غدًا الأربعاء؛ بسبب استخراج قنابل مدفونة بها.

وقالت السفارة- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إن منطقة التقاطع الرئيس المجاورة لمركز بودابست للمؤتمرات وفندق نوفوتيل ومركز تسوق (MOM)، سيتم إغلاقها وإخلاؤها غدًا الأربعاء، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

وأضافت السفارة، إن عملية الإخلاء تأتي بسبب استخراج قوات الأمن والجهات المختصة، لقنابل تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، مطالبة بالحيطة والحذر والابتعاد عن المنطقة المذكورة.

وأضافت السفارة، أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال على هاتف شؤون السعوديين على رقم (0096692003334).

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يذكر أنه يتم من وقت لآخر العثور على قنابل لم تنفجر، تعود إلى زمن الحرب العالمية الأولى أو الثانية في عدة مدن، ومن آخر الحوادث المماثلة، عثور صياد إسكتلندي في يناير الماضي، على قنبلة ظلت قابعة في قاع البحر نحو 75 عامًا، وتم التعامل معها من قبل وحدة المتفجرات بوزارة الدفاع البريطانية.

وتم فرض منطقة عازلة مساحتها 700 متر حول قارب الصياد، وسحب الشحنة العميقة إلى البحر على بعد ميل واحد من الساحل، ووضعها على عمق 27 مترًا من المياه العميقة حتى تمكنوا من تفجيرها بأمان.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشرطة في هونج كونج، عن عثورها على قنبلة يدوية ألمانية الصنع من مخلفات الحرب العالمية الأولى، داخل شحنة بطاطس أرسلت من فرنسا إلى مصنع لرقائق البطاطس في هونج كونج.

وأوضحت الشرطة، أن القنبلة، عرضها ثمانية سنتيمترات، وكانت مغطاة بالطين وفي وضع غير مستقر، حيث كان صمام الأمان مسحوبًا فيها لكنها لم تنفجر، وقام خبراء إبطال المتفجرات بنزع فتيل القنبلة داخل مصنع رقائق البطاطس بشكل آمن.