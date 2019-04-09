أمطار رعدية ورياح نشطة على 11 منطقة بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن مناطق «المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية»، وكذلك «مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق»، ستشهد استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت المواطنين والمقيمين، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ الحيطة والحذر وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على بعض مناطق المملكة، وتشمل مناطق «الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة».

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وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالأخوة المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، كما دعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أمطارًا رعدية متفاوتة من مكان لآخر من ظهر الثلاثاء وحتى الغد، الأربعاء، مضيفًا أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد، وذلك على أجزاء من مناطق المدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية، متوقعًا تكوّن سحب عملاقة.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد بعض مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، اضطرابًا جويًّا مصحوبًا بتراكم سحب رعدية ممطرة، يظهر بوضوح نهاية اليوم.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- «يشمل التراكم السحابي جنوب الوسط، شرق الشمال، الغربية، وجنوبًا حتى جازان، مرورًا بالمصايف وشرقها، مع فرصة أمطار تميل للغزارة وبرد، واحتمالية انعدام رؤية، وسيول».

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: