السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بجازان يصدر "117" تصريحًا لتنفيذ إفطار صائم بالمنطقة في شهر رمضان المبارك



جيزان 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، "117" تصريحًا لتنفيذ مشروع إفطار صائم في عدد من الجوامع والمساجد ومقار بعض المؤسسات والشركات العاملة بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن تنفيذ مشروع إفطار الصائمين بجوامع ومساجد منطقة جازان, سيتم بالتعاون مع عدد من المكاتب التعاون والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المنطقة.

وأكد أهمية تنفيذ مشروع إفطار صائم وغيره من المشروعات والأعمال التطوعية الخيرية التي تنفذها الجهات الخيرية والتطوعية بالمنطقة في شهر رمضان المبارك, لتوفير وجبة الإفطار لعابري السبيل من المسافرين والمارة على طرق المنطقة.

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22:45ت م

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