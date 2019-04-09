السعودية اليوم / المجلس الاستشاري بمحافظة خليص يزور موقع مبادرة "درب الأنبياء" بوادي ستارة



مكة المكرمة 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

زار أعضاء المجلس الاستشاري بمحافظة خليص اليوم برئاسة محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي موقع مبادرة "درب الأنبياء لخدمة ضيوف الرحمن " بمركز وادي ستارة التقوا خلالها رئيس المركز سامي السلمي ومدير الموقع عبدالرحيم السلمي وعضو اللجنة المشرفة على المبادرة رجا السلمي وفريق العمل والداعمين والرعاة.

وتجول الوفد داخل الموقع، واطلعوا على الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، إلى جانب المشاركة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين، وشاهد عرضًا مرئيًا عن أعمال المركز.

وفي ختام الزيارة تم تكريم بعض الداعمين والرعاة، كما تم تكريم فريق العمل من شباب ثانوية ستارة وذلك لإشرافهم الدائم على الموقع وتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

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22:41ت م

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