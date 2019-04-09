السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يعزي ذوي رئيس بلدية الحصينية آل عباس



نجران 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة تعازي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لذوي رئيس بلدية الحصينية عبدالله حيدر آل عباس الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مروري.

وسأل سموه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، على مواساتهم في مصابهم، مثمنين لسموهما مشاركتهم لأبنائهم المواطنين ، سائلين -الله العلي القدير - أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

22:30ت م

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