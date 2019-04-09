السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يزور عددًا من المواطنين في منازلهم



مكة المكرمة 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم كلًا من سعد بن جميل القرشي وأمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أباالعلا والدكتور فهد المعطاني في منازلهم.

وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية.

// انتهى //

21:31ت م

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