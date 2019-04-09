السعودية اليوم / الرياض تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي



الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

عقد تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي في الرياض أمس اجتماعًا بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية

ورأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار العسكري لصاحب السمو الملكي الأمير

ويعد الاجتماع خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ.

// انتهى //

21:29ت م

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الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واسعقد تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي في الرياض أمس اجتماعًا بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.ورأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار العسكري لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي.ويعد الاجتماع خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ.// انتهى //21:29ت م0330

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