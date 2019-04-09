السعودية اليوم / الرئيس العراقي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية



بغداد 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي.

وأشار صالح حسب بيان صحفي رئاسي عراقي إلى أهمية توطيد التعاون الأمني والعسكري في محاربة التطرف والإرهاب، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لإعادة بناء وإعمار المناطق العراقية المحررة.

من جانبه أكد الجنرال ماكنزي استمرار بلاده في دعم القوات العراقية ومساندتها في القضاء على الإرهاب.

وجرى خلال المقابلة استعراض آخرالمستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين العربي والدولي.

// انتهى //

21:26ت م

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