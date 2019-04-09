إغلاق 5 محلات وتسجيل 10 مخالفات في رجال ألمع

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

نفذت بلدية رجال ألمع، خلال الأسبوع الماضي، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

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وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 16 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 5 من المحلات التجارية وتسجيل 10 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية، سعيد بن علي حافظ، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.