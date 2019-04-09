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فيديو مؤثر.. مواطن ينقذ كلبين جرفتهما سيول رماح
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو موقفًا إنسانيًّا مؤثرًا لمواطن أنقذ كلبين صغيرين بعد أن جرفتهما السيول في رماح بالرياض.
وبيّن الفيديو لحظة إخراج اثنين من الكلاب في حالة إعياء شديدة، وسط تجمع للبرد الكثيف والسيول ونقلهما إلى منطقة جافة، في محاولة سريعة إنقاذ حياتهما بعدما تعرضا له من ظروف صعبة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت اليوم تعرُّض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسُحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والغبار بما في ذلك العاصمة.
من جهته، دعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر، خاصةً في الأماكن المفتوحة والطرق والابتعاد عن مجاري الأودية، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.
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