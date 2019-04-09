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تعليم عسير يحصد المركز الثاني في الوعي المالي
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
حقَّقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مُمثلة في إدارة النشاط الطلابي المركز الثاني، ببرنامج ريالي للوعي المالي، الذي تنفذه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم، فيما حصدت إدارة نشاط الطالبات، المركز الثالث في ذات البرنامج، وذلك على مستوى إدارات النشاط (بنين وبنات) بالمملكة، إضافةً إلى تدريب أكثر من 22450 طالباً وطالبة في البرنامج، بنسبة إنجاز بلغت 89.8 %.
من جهته هنَّأ مدير عام التعليم الأستاذ سعد الجوني، إدارتي النشاط للبنين والبنات والمدارس والطلاب والطالبات لقاء هذا الإنجاز، الذي يُضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققتها الإدارة على المستويين الوطني والعالمي.
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