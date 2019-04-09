تيريزا ماي تسعى للحصول على دعم برلين وباريس لإرجاء بريكست مرة ثانية

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إلى برلين، ثم إلى باريس على أمل إقناع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم طلبها إرجاء بريكست مرة ثانية خلال القمة الأوروبية المرتقبة الأربعاء.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مرتقباً أساساً في 29 مارس، أُرجئ الجمعة إلى 12 إبريل.

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لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من اعتماد اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست مرة ثانية حتى 30 يونيو.

وطلبها الذي سيُبحث الأربعاء خلال قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي يجب أن ينال موافقة الدول ال27 الأعضاء في التكتل.

واعتبر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في لوكسمبورغ للتحضير لهذه القمة، أن الأوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا إرجاء لبريكست إلى ما بعد 12 إبريل لكن بشروط.