الحميدي: هذه أسباب تعطل التنمية في منطقة عسير

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال لقائه بالمقاولين ومُلاك العقارات في مقر الغرفة التجارية بأبها بحضور رئيس مجلس الإدارة حسن معجب الحويزي أن من أهم عوامل تأخر التنمية في منطقة عسير هو عدم وجود مخطط إرشادي يقود التنمية مقارنة بعدد من مناطق المملكة.

وأضاف أن الأمانة وبلدياتها قد حظيت بمشاريع بقيمة مليار ريال إضافة إلى أن هنالك مشاريع سوف يتم الإعلان عنها قريبا، موضحاً أن مركز الخدمة المُوحد لرجال الأعمال بأمانة عسير سوف ينطلق خلال الأيام القادمة.

وشدَّد على أن هناك متابعة مستمرة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بهذا الخصوص.

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من جهة أخرى ناقش رئيس الأسر المنتجة في الغرفة التجارية محمد أبو ملحة إمكانية دعم الأسر المنتجة وتم الاتفاق على أن يتم العمل على مسارين يتضمن المسار الأول تسليم الشؤون الاجتماعية مواقع خاصة للأسر المنتجة على أن تقوم بمسؤولية متابعة وتنظيم تلك المواقع، والمسار الثاني تأجير الموقع لمستثمر يقوم بتنظيم ومتابعة الموقع الخاص بالعربات الغذائية المتجولة وتكون تحت مسؤولية المستثمر بشكل مباشر.

أما بخصوص المقابر، فأكَّد الحميدي أن الأمانة مستعدة للتعاون مع الجمعيات الرسمية والمسؤولة عن تحسين المقابر مثل جمعية (كرامة).

وعن تطوير الموظفين قال الحميدي: إن هنالك اهتمامًا تُوليه الأمانة من خلال تدريب موظفيها في الأمانة والبلديات التابعة لها بهدف رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.

وفي موضوع تأخر إصدار الرخص لمشاريع المقاولين أكَّد بأن الأمانة تعمل على تحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة في سرعة إنجاز معاملات المقاولين للبدء في تنفيذ مشاريعهم.