شكرا لقرائتكم تويتر يعزز محتوى الفيديو المميز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 16 اتفاقية شراكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظَّم تويتر فعالية «TwitterFronts» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشف خلاله عن تعاونه مع أكثر من 16 جهة لتقديم محتوى الفيديو المميز في مجالات الرياضة والترفيه والأخبار، ويمنح ذلك للمعلنين مزيداً من الفرص لعرض رسائلهم للجمهور خلال عرض الفيديو المميز على تويتر، والوصول بشكل أكبر لقطاعات الجمهور التي يستهدفونها، وفي الأوقات التي يكون فيها المستهلكون أكثر تقبلاً لمحتوى الإعلانات.

حضر فعالية «TwitterFronts» ثيو لوك، رئيس شراكات المحتوى في تويتر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإقليميين في تويتر، وخلال الفعالية، أعلن تويتر عن اتفاقيات جديدة لتوفير المحتوى، بالإضافة إلى تمديد العمل بعدد من الاتفاقيات القائمة حالياً، وبما يُوفر لأصحاب العلامات التجارية والوكالات الإعلانية محتوًى جديدًا ومتنوعًا يُتيح لهم التواصل مع جمهور نوعي خلال لحظاتٍ، ما يحفز المستهلكين على التفاعل الإيجابي معها.

وقال ثيو لوك، رئيس قسم شراكات تويتر للمحتوى في الشرق الأوسط وإفريقيا: «نعلم أن مستخدمي تويتر في جميع أنحاء العالم يميلون إلى مشاهدة الفيديو المميز لشركائنا الذي يُبث بصورة حية، ويُقدر المعلنون لدينا المنافع الكبيرة التي يُقدمها لهم تنوع فرصنا الإعلانية الآمنة بالنسبة لعلاماتهم التجارية، سواء كان ذلك أشكال الرعاية الأولى في العالم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تشمل إنتاجات مُخصصة تعزز مكانة العلامات التجارية كشركاء توزيع، أو عن طريق الوصول إلى البرامج الأصلية وأبرز مقاطع الفيديو. الواقع أن هذا الحدث يمثل مناسبة رائعة للاحتفال بهذه الحيوية مع شركائنا».

وكشف تويتر أيضاً خلال فعاليات الحدث عن نتائج دراسة جديدة، أجرتها شركة تولونا، المتخصصة في استطلاع رؤى المستهلكين وتحليلها، حيث بحثت الدراسة تفضيلات المستخدمين للمحتوى وأسلوب تفاعلهم مع تويتر والدور الذي يلعبه تويتر في رسم مشهد الفيديو عبر الإنترنت.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء مجموعة من مستخدمي تويتر في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت كنماذج عن المغردين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشفت الدراسة أن أغلب مستخدمي تويتر -72% في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، و62% في مصر – يعتبرون تويتر أحد المصادر الرئيسية للوصول إلى محتوى الفيديو على الإنترنت، فيما شاهد 64% من مستخدمي تويتر بثاً مباشراً للفيديو على تويتر من قبل.

وقال بنجامين أمبين، مدير عام تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن سعداء بالوصول بشراكاتنا في تقديم المحتوى المميز إلى هذا القطاع الواسع من الجماهير، ونتطلع إلى مشاهدة النجاح الذي يُحققه المعلنون حينما يُطلقون منتجات أو خدمات جديدة مرتبطة بهذا المحتوى المميز».

وسيتولى تويتر والشريك الحصري لمبيعات إعلاناته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «كونيكت أدز» الإدارة التجارية لمقاطع الفيديو الأصلية ومقتطفات البرامج التي أعلن عنها تويتر اليوم بما في ذلك المذكور أدناه، ما لم ينصَّ على خلاف ذلك

وكشفت الدراسة أن برامج الترفيه والأزياء والطبخ والسفر تشكل أكثر أنواع محتوى الفيديو شعبية بين مستخدمي تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنوعت مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة في مجال الترفيه بين المقاطع الفكاهية (47%) وأبرز مقاطع البرامج التلفزيونية (%29) ومقابلات المشاهير (%26) وأبرز مشاهد المسلسلات التلفزيونية (24%).

اتفاقيات جديدة

· مجموعة MBC وشركة DMS: تشتمل اتفاقية التعاون والشراكة بين “مجموعة MBC” وشركة AMS على إضاءات وتفاصيل حصرية حول المحتوى الإعلامي لقنوات MBC ومنصاتها المتعددة، إلى جانب مشاهد ولقاءات حصرية خلف الكواليس إلى ملخصات وفقرات تتطرق إلى أبرز برامج MBC للمواهب وأكثرها رواجاً على مستوى المنطقة، على غرار Arab Idol, Arabs Got Talent, Top Chef وغيرها.. إضافة إلى فقرات تتضمن ملخصات عن أبرز الأعمال الرمضانية (خلال الموسم الرمضاني). كل ذلك إلى جانب برامج الترفيه العائلي وبرامج “اللايف ستايل” وغيرها مما تتضمنه المروحة البرامجية اليومية لمختلف قنواتMBC ومنصاتها المتعددة خارج الموسم الرمضاني. بموازاة ذلك، فإن شركةAMS وبصفتها الممثل الإعلامي الرسمي لمجموعة MBC، ستكون الواجهة التجارية لكل ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي الخاص بمجموعة:

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· أبوظبي للإعلام: توفر الشراكة للعلامات التجارية فرصة الاستفادة من الإعلانات خلال عرض محتوى البرامج الخاصة بشهر رمضان بالإضافة إلى برامج المواهب والبرامج الحوارية الأصلية وبرامج تلفزيون الواقع للتغيير والطهي والسفر والبرامج الثقافية. وتشمل هذه الاتفاقية أيضاً محتوى منتقى من البرامج الرياضية.

· مؤسسة دبي للإعلام: سيقدم تلفزيون دبي على تويتر برامج رمضانية موجهة للجمهور العربي بالإضافة إلى أفضل البرامج الترفيهية مثل الموسم الثاني من برنامج كاربول كاريوكي بالعربي، والموسم الثاني من “ذا إنسايدر بالعربي”، والموسم الرابع عشر لبرنامج مشاهير، والموسم الرابع من برنامج “فاشون ستار” وغيرها الكثير.

· مجموعة روتانا: يتضمن توسيع قائمة محتوى الشراكة الحالية بين تويتر وقنوات روتانا أشكال جديدة للمحتوى المرتبط بالبرامج الرمضانية الأصلية، والبرامج الشهيرة مثل البرنامج المسائي طارق شو، وبرنامج الواقع “تحدي الهوامير” وبرنامج “كورة” المختص بكرة القدم، فضلاً عن البرامج الجديدة “تالنت” و”ذا لنش”، وبالإضافة على ذلك ستحظى العلامات التجارية بفرصة لموائمة المحتوى المرتبط بالعروض الأولى للأفلام والموسيقى والحفلات على مدار العام.

الرياضة

أظهرت الدراسة أن برامج كرة القدم والمصارعة والتنس ورياضة السيارات تأتي ضمن أكثر ستة أنواع من محتوى الفيديو الرياضي الذي يتابعه مستخدمي تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة عن كرة القدم: أبرز لقطات المباريات (%87) وخلف الكواليس (%49) ومقابلات اللاعبين (%53) والتعليق والتحليل الفني (%39).

اتفاقيات جديدة

· أندية كرة القدم: ستتوفر أشكال جديدة حول محتوى فيديو كرة القدم لناديي الأهلي والاتحاد السعوديين وتشمل مشاهد من خلف الكواليس للفريق والحصص التدريبية والرحلات والمقابلات الإعلامية والأرشيف ولقطات الجماهير. وسيتوفر على تويتر أيضاً، محتوى كرة القدم الذي توفره الصفقات العالمية والإقليمية مع أندية برشلونة، ريال مدريد، أيه إس روما، ليفربول، مانشستر سيتي (كلاهما متاحان للرعاة الرسميين فقط) ومحتوى أندية سعودية أخرى بالشراكة مع شركة صلة الرياضية.

· جول العربية: انطلاقاً من نجاح برنامج #YallaGoal الأسبوع الأوروبي على تويتر وهو برنامج يغطي البطولات الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم، سيقدم جول العربية إصداراً جديداً منه عن كأس الأمم الإفريقية 2019، وسيقدم البث الحصري للبرنامج على تويتر تقارير سريعة عن المباريات ولمحات عن الفرق وآخر الأخبار والمؤتمرات الصحفية ومقابلات حصرية بالإضافة على ردود أفعال المدربين واللاعبين والمشجعين خلال البطولة.

· فورمولا 1: فورمولا 1 تمثل أضخم سلسلة سباقات السيارات في العالم. وجدد تويتر شراكته العالمية مع فورمولا 1 ليقدم أروع لحظات كل محطات سباقات الجائزة الكبرى إلى منصته، ويشمل ذلك بثاً حصرياً حياً يبدأ مباشرة بعد تتويج الفائزين على امتداد 11 سباق للجائزة الكبرى في العام 2019

رمضان

ستقدم العديد من البرامج الأصلية والجديدة الحية بشكل حصري على تويتر خلال شهر رمضان. وتشمل برنامج «صباحك في رمضان مع سيدتي» من مجموعة سيدتي، وهو برنامج صباحي لكل ما يخص المرأة ، وبرنامج « Who’s Turn is it?» من شبكة يوترن إنترتينمنت، وهو برنامج يبث مباشرة ويقدم عروضاً كوميدية ارتجالية، وبرنامج «#VimtoCreations » من مجلة هيا، الذي حصل بالفعل على فرصة رعاية، ويستضيف البرنامج أهم المشاهير لمناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع التي تتعلق بأسلوب الحياة والمجتمع، وبرنامج «عندما يعرف الرجال» من المجلة المتخصصة بالرجال «الرجل»، وهو برنامج يتمحور حول المواضيع المتعلقة بشهر رمضان.

كما ستطلق مجلة ليالينا المتخصصة بالمواضيع الاجتماعية، تجربة رمضانية قابلة للرعاية والتي تتم عبر إرسال رسائل خاصة عن برامج التلفزيون في رمضان على تويتر. حيث سيرسل المشاهد رسالة خاصة إلى حساب المجلة على تويتر @Layalina فيتلقى مجموعة متنوعة من الفئات كي يختار منها، وهي: القنوات، المسلسلات، البرامج التلفزيونية، المشاهير، ويعرض الآن. وعندما يحدد ما يفضله، يتلقى تلقائياً رسالة تتضمن قائمة بالمسلسلات والقنوات التلفزيونية والمواعيد بالإضافة إلى ملخص يومي عن المسلسلات المفضلة التي اختارها، وسيتيح الدليل للمعلنين موائمة التجربة من خلال إنشاء بطاقة تلقائية بعلامتهم التجارية ودمجها في روبوت الاستجابة التلقائية.