مشعل بن ماجد لخريحي المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية : أفخروا بمكانتكم العالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

كرم محافظ جدة الامير مشعل بن ماجد اليوم ١١٦ خريجا من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة وذلك بمقر المحافظة بحضور عماد المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق والرئيس التنفيذي للمعهد المهندس علي بامساعد وعدد من مسؤولي المعهد والطلاب الخريجين وأعرب عن فخره والوطن اليوم الوطن بأبنائه الذين يعملون بالمجال الفني ويحلوا مكان العمالة الأجنبية ، وأنه لايمكن أن تتوطن أي صناعة إذا لم تكن على يد أبنائها ، والوطن يثبت بثبات منتجاته ، فالورق مادة أساسية في حياتنا والحاجة لها كبيرة ، وإذا أنتم من يديرها ويعمل عليها فسنضمن صناعة موفقة ، والوطن لايحتاج فقط خريجي الجامعات وإنما يحتاج أضعاف من خريجي التخصصات الفنية ، فالأعمال الحقيقية تقوم على الفنيين أمثالكم ، وقد تكونوا أهم بمراحل كبيرة عن غيركم من التخصصات الأخرى للوطن ، فلذلك أفخروا بأنفسكم فمكانتكم عالية ومقدرة من الجميع ، وأنا فخور بمثلكم ، لأنكم تنظرون لمصلحتكم ومستقبل وطنكم.

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وسلم الأمير مشعل الشهادات للخريجين والتقطت الصور التذكارية معه.

الجدير ذكره أن المعهد يعمل على تأهيل خريجي الثانوية العامة من الشباب السعودي وتوظيفهم لدى شركات القطاع الخاص تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فيما بدأ العمل فيه عام ١٤٣٤هـ حيث يمنح المتدرب شهادة الدبلوم وذلك خلال عامين من التدريب فيما يقدّم المعهد عددا من برامج الدبلوم في الكهرباء ، الإمدادات ، الميكانيكا ، التشغيل ، صناعة الورق كما يلتزم بتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية في مجال التقنية التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في مجال الصناعات التحويلية .

كما أن للمعهد عدة مساهمات إحداها التعاون مع شركة سابك الوطنية ( نساند ) بتوقيع اتفاقية لتأهيل وتوظيف ١٥٠٠ متدرب خلال ثلاث سنوات بهدف التمكين وتطوير القوى العاملة وتنمية المحتوى المحلي.