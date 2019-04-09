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في آخر لحظات عمره، قاد سائق أمريكي شاحنة مواد كيماوية مشتعلة بالنيران، وفر بها إلى منطقة بعيدة عن منازل السكان بولاية أركانساس، وطلب خدمة الطوارئ، لكنه لم يترك السيارة، بل حاول إطفاء النيران، لتنفجر فيه الشاحنة ويلقى مصرعه في الحال.
وحسب موقع "بورد باندا"، كان السائق راندال ماكدوجال، 63 عامًا، يقود شاحنة الأربعاء الماضي، على الطريق السريع 278 بمقاطعة أواتشيتا في ولاية أركنساس، حين اشتعلت فيها النيران بسبب الفرامل.
ولأن الشاحنة المشتعلة كانت تحمل مواد كيماوية تستخدم لتخصيب التربة، ولأنه كان يمر على الطريق بالقرب من منطقة سكنية، خشي السائق أن تنفجر الشاحنة وتسبب كارثة، فأبلغ رقم الطوارئ "911"، ثم أسرع بالشاحنة إلى مكان بعيد عن السكان.
وحسب بيان لشرطة أركانساس، عندما وصل ماكدوجال بالشاحنة إلى المنطقة النائية، لم يغادرها بل حاول إطفاء النيران المشتعلة، لمعرفته بخطورة انفجار شحنة نترات الأمونيوم التي في السيارة، لكن الشاحنة انفجرت بالفعل وقتلت السائق.
وقالت الشرطة، إنها أخلت المنازل القريبة من منطقة الحادث، ورغم ذلك كان الانفجار قويًا، حتى إنه قطع رؤوس الأشجار العالية، وتسبب بحدوث حفرة في الأرض قطرها 4.5 متر، كما تسبب بتحطيم نوافذ المنازل وزجاج سيارات الإطفاء بالمنطقة، وقد وصف شخص يعيش على بعد ميل من مكان الانفجار بأنه كان يشبه القنبلة.
وعقب نشر قصة تضحية السائق ماكدوجال بنفسه في سبيل إنقاذ الآخرين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي القصة، وطالب العديد منهم بتكريم البطل.
البطل مات داخلها.. قاد شاحنة مشتعلة بعيدًا عن السكان حتى انفجرت
في آخر لحظات عمره، قاد سائق أمريكي شاحنة مواد كيماوية مشتعلة بالنيران، وفر بها إلى منطقة بعيدة عن منازل السكان بولاية أركانساس، وطلب خدمة الطوارئ، لكنه لم يترك السيارة، بل حاول إطفاء النيران، لتنفجر فيه الشاحنة ويلقى مصرعه في الحال.
وحسب موقع "بورد باندا"، كان السائق راندال ماكدوجال، 63 عامًا، يقود شاحنة الأربعاء الماضي، على الطريق السريع 278 بمقاطعة أواتشيتا في ولاية أركنساس، حين اشتعلت فيها النيران بسبب الفرامل.
ولأن الشاحنة المشتعلة كانت تحمل مواد كيماوية تستخدم لتخصيب التربة، ولأنه كان يمر على الطريق بالقرب من منطقة سكنية، خشي السائق أن تنفجر الشاحنة وتسبب كارثة، فأبلغ رقم الطوارئ "911"، ثم أسرع بالشاحنة إلى مكان بعيد عن السكان.
وحسب بيان لشرطة أركانساس، عندما وصل ماكدوجال بالشاحنة إلى المنطقة النائية، لم يغادرها بل حاول إطفاء النيران المشتعلة، لمعرفته بخطورة انفجار شحنة نترات الأمونيوم التي في السيارة، لكن الشاحنة انفجرت بالفعل وقتلت السائق.
وقالت الشرطة، إنها أخلت المنازل القريبة من منطقة الحادث، ورغم ذلك كان الانفجار قويًا، حتى إنه قطع رؤوس الأشجار العالية، وتسبب بحدوث حفرة في الأرض قطرها 4.5 متر، كما تسبب بتحطيم نوافذ المنازل وزجاج سيارات الإطفاء بالمنطقة، وقد وصف شخص يعيش على بعد ميل من مكان الانفجار بأنه كان يشبه القنبلة.
وعقب نشر قصة تضحية السائق ماكدوجال بنفسه في سبيل إنقاذ الآخرين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي القصة، وطالب العديد منهم بتكريم البطل.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:57 PM
واقعة شهدتها أركانساس الأمريكية.. انفجار قوي قطع رؤوس الأشجار
في آخر لحظات عمره، قاد سائق أمريكي شاحنة مواد كيماوية مشتعلة بالنيران، وفر بها إلى منطقة بعيدة عن منازل السكان بولاية أركانساس، وطلب خدمة الطوارئ، لكنه لم يترك السيارة، بل حاول إطفاء النيران، لتنفجر فيه الشاحنة ويلقى مصرعه في الحال.
وحسب موقع "بورد باندا"، كان السائق راندال ماكدوجال، 63 عامًا، يقود شاحنة الأربعاء الماضي، على الطريق السريع 278 بمقاطعة أواتشيتا في ولاية أركنساس، حين اشتعلت فيها النيران بسبب الفرامل.
ولأن الشاحنة المشتعلة كانت تحمل مواد كيماوية تستخدم لتخصيب التربة، ولأنه كان يمر على الطريق بالقرب من منطقة سكنية، خشي السائق أن تنفجر الشاحنة وتسبب كارثة، فأبلغ رقم الطوارئ "911"، ثم أسرع بالشاحنة إلى مكان بعيد عن السكان.
وحسب بيان لشرطة أركانساس، عندما وصل ماكدوجال بالشاحنة إلى المنطقة النائية، لم يغادرها بل حاول إطفاء النيران المشتعلة، لمعرفته بخطورة انفجار شحنة نترات الأمونيوم التي في السيارة، لكن الشاحنة انفجرت بالفعل وقتلت السائق.
وقالت الشرطة، إنها أخلت المنازل القريبة من منطقة الحادث، ورغم ذلك كان الانفجار قويًا، حتى إنه قطع رؤوس الأشجار العالية، وتسبب بحدوث حفرة في الأرض قطرها 4.5 متر، كما تسبب بتحطيم نوافذ المنازل وزجاج سيارات الإطفاء بالمنطقة، وقد وصف شخص يعيش على بعد ميل من مكان الانفجار بأنه كان يشبه القنبلة.
وعقب نشر قصة تضحية السائق ماكدوجال بنفسه في سبيل إنقاذ الآخرين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي القصة، وطالب العديد منهم بتكريم البطل.
، البطل مات داخلها.. قاد شاحنة مشتعلة بعيدًا عن السكان حتى انفجرت ،
المصدر : الخليج 365
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