، "العدل" تطلق 8 مكاتب للمصالحة في أحياء الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - لخدمة المستفيدين خارج أوقات الدوام صباحاً ومساءً

توسعت وزارة العدل في تفعيل مكاتب المصالحة عبر افتتاح ثماني مكاتب مصالحة منتشرة في أحياء مدينة الرياض، ترتبط مباشرة بالمركز الرئيس في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

يأتي ذلك بهدف تقديم الخدمة المستفيدين خارج أوقات الدوام الرسمي صباحاً ومساءً وفي عدة أماكن تناسبهم.

وذكر مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بالمملكة المهندس رائد المنصور أنه تم توزيع الفروع الثمانية على أهم نقاط الكثافة السكانية في مدينة الرياض، في أحياء "الوادي والنسيم والسويدي وعرقة وبدر والجنادرية-النظيم والشفاء والريان والبديعة والجزيرة ولبن".

وأكد أن المشروع يأتي ضمن تفعيل منظومة المصالحة التي تستهدف توسيع نطاق خدمة المستفيدين، بإتاحة الفرصة لاختيار المكتب المناسب لهم خارج المحكمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي فعّلت دور المصالحة والوساطة خارج أسوار المحاكم، حيث أسهمت بارتفاع معدل إنهاء النزاعات بالتراضي بين الأطراف.

وتعمل المكاتب التي أطلقتها الوزارة على فترتين صباحية من (8-2) ظهراً، ومسائية من (4-8) ليلاً، ويستقبل فيها 35 مصلحاً من مختلف التخصصات الشرعية والأسرية والاجتماعية والنفسية، جميع المستفيدين من الجنسين.

وتسعى الوزارة إلى أن تكون المصالحة والوساطة الخيار المفضل اجتماعياً واقتصادياً لحل النزاعات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.