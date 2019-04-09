، تزامنًا مع زيارة أمير عسير.. إزالة 38 مطبًا بشمال محايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الفلقي": سيعاد تنفيذها بما يتوافق مع المواصفات ويضمن السلامة

شرعت الجهات المختصة بمحافظة محايل، صباح اليوم، في إزالة المطبات المزروعة بامتداد الطريق الدولي شمال محايل بعد أن أثار عددها البالغ 38 مطبًا استياءً واسعًا بين المسافرين بسبب مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وقال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"الخليج 365": تمت إزالتها وسنعمل على إعادتها وفق المواصفات والمقاييس وبما يضمن سلامة المسافرين وضمان سلاسة الحركة المرورية.

وكان رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع قد أكد لـ"الخليج 365" أن البلدية قامت بزرع تلك المطبات على طريق "محايل- جدة" الدولي بناءً على ما أقرته لجنة التنسيق المروري والمكونة من عدة جهات حكومية.

وقال "آل مصمع" في حينه: اللجنة التي اجتمعت بعد أن ورد لها عدة مطالبات وشكاوى من ساكني الأحياء الموازية لطريق "محايل- جدة" نظراً لما يتعرضون له من حوادث متكررة بسبب السرعات العالية لقائدي المركبات عند التقاطعات المؤدية للأحياء التي يقطنون بها على امتداد الطريق.

وأضاف: على ضوء ذلك باشرت اللجنة عملها الميداني على الطريق وتم الوقوف على وضع الطريق في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن الحد من الحوادث المرورية المتكررة.

وشكا مرتادو الطريق الدولي شمال محايل قيام عدة جهات بزرع قرابة 38 مطبًا في مسافة تقارب 15 كيلومتراً فقط رغم وجود أجهزة ساهر بين تلك المطبات .

وقال المتضررون: هذا الإجراء سيساهم في تأخير مباشرة سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من الجهات المعنية للحوادث والبلاغات، فضلاً عن تفاقم حالة المصابين عند نقلهم وتأخر وصولهم للمستشفيات.

وكانت الجهات المختصة بمحايل قد زرعت قرابة 38 مطبًا على المدخل الشمالي للمحافظة وتحديدًا بقرية آل فاهمة، فيما اعتبره مرتادو الطريق مخالفة واضحة وصريحة لمواقع واشتراطات تنفيذ المطبات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي حددت الأماكن التي يجب أن تنفذ فيها المطبات، وهي الطرق المحلية فقط.

وتضمنت الاشتراطات أنه لا يسمح بتنفيذ المطبات على الطرق التجمعية والشريانية التي تتجاوز فيها السرعة المحددة على الشارع بـ 60 كيلومتراً في الساعة ويمكن استخدامها على الطريق أعلاه شريطة أن يكون حجم المرور لا يتجاوز عشرة آلاف سيارة في اليوم.

وشملت الاشتراطات عدم السماح بتنفيذ المطبات بمختلف أشكالها أو التقاطعات المرفوعة على الطرق التي تتميز بحركة كثيفة لسيارات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء والسيارات العابرة أو ذات القاعدة الطويلة، وحدد تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية المشاركين في وضع المطبات بمهندس من البلدية ومهندس من إدارة الطرق والنقل وممثل من إدارة المرور.

وألمح بعض المواطنين إلى أن الإجراء يأتي تزامنًا مع زيارة أمير منطقة عسير تركي بن طلال المرتقبة لمحافظات تهامة عسير والتي تنطلق الأسبوع القادم.