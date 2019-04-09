، إنها العناية الإلهية.. سقوط طفلة من الطابق الـ26 ولم تتعرض لأذى ،

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أظهرت كاميرات المراقبة في إحدى المدن الصينية نجاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عقب سقوطها من الطابق الـ26 من أحد الأبراج، دون أن تصاب بأي أذى.
وتناقلت وسائل الإعلام الصينية مقطع الفيديو والذي يظهر الطفلة تقوم بالمشي بكامل عافيتها وتغادر المكان دون أن تتعرض لأي سوء بعد سقوطها المرعب.
وتم نقل الطفلة بشكل سريع إلى المستشفى بمدينة شونغتشينغ، وأجريت لها الفحوص الكاملة التي أظهرت أنها لم تتعرض لأي سوء باستثناء كسر بسيط ووحيد في اليد.
وتم التقاط الفيديو في 2 إبريل الجاري وتم تناقله بشكل واسع في وسائل الإعلام حول العالم منذ أمس، ويرجح أن الطفلة سقطت على سقيفة أسفل البرج مما خفف بشكل كبير حدة سقوطها.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الطفلة كانت وحيدة في المنزل، وتوجهت نحو النافذة حيث فقدت توازنها وسقطت من أعلى البرج.
إنها العناية الإلهية.. سقوط طفلة من الطابق الـ26 ولم تتعرض لأذىخالد علي الخليج 365 2019-04-09
أظهرت كاميرات المراقبة في إحدى المدن الصينية نجاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عقب سقوطها من الطابق الـ26 من أحد الأبراج، دون أن تصاب بأي أذى.
وتناقلت وسائل الإعلام الصينية مقطع الفيديو والذي يظهر الطفلة تقوم بالمشي بكامل عافيتها وتغادر المكان دون أن تتعرض لأي سوء بعد سقوطها المرعب.
وتم نقل الطفلة بشكل سريع إلى المستشفى بمدينة شونغتشينغ، وأجريت لها الفحوص الكاملة التي أظهرت أنها لم تتعرض لأي سوء باستثناء كسر بسيط ووحيد في اليد.
وتم التقاط الفيديو في 2 إبريل الجاري وتم تناقله بشكل واسع في وسائل الإعلام حول العالم منذ أمس، ويرجح أن الطفلة سقطت على سقيفة أسفل البرج مما خفف بشكل كبير حدة سقوطها.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الطفلة كانت وحيدة في المنزل، وتوجهت نحو النافذة حيث فقدت توازنها وسقطت من أعلى البرج.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:13 PM
مقطع فيديو مرعب تناقلته وسائل الإعلام الصينية على مستوى كبير
أظهرت كاميرات المراقبة في إحدى المدن الصينية نجاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عقب سقوطها من الطابق الـ26 من أحد الأبراج، دون أن تصاب بأي أذى.
وتناقلت وسائل الإعلام الصينية مقطع الفيديو والذي يظهر الطفلة تقوم بالمشي بكامل عافيتها وتغادر المكان دون أن تتعرض لأي سوء بعد سقوطها المرعب.
وتم نقل الطفلة بشكل سريع إلى المستشفى بمدينة شونغتشينغ، وأجريت لها الفحوص الكاملة التي أظهرت أنها لم تتعرض لأي سوء باستثناء كسر بسيط ووحيد في اليد.
وتم التقاط الفيديو في 2 إبريل الجاري وتم تناقله بشكل واسع في وسائل الإعلام حول العالم منذ أمس، ويرجح أن الطفلة سقطت على سقيفة أسفل البرج مما خفف بشكل كبير حدة سقوطها.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الطفلة كانت وحيدة في المنزل، وتوجهت نحو النافذة حيث فقدت توازنها وسقطت من أعلى البرج.
، إنها العناية الإلهية.. سقوط طفلة من الطابق الـ26 ولم تتعرض لأذى ،
المصدر : الخليج 365
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