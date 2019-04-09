تنفيذ حد الحرابة في إرهابي قتل رجل أمن بـ«عسير»

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حد الحرابة في شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي، في مدينة أبها بمنطقة عسير، أقدم على قتل فرد أمن.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنّ (عمر سعيد باهيصمي)، يمني الجنسية، كان قد تمّ إلقاء القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا، والانتماء إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، حسبما ورد في نص البيان.

وأضاف: «بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأكّدت وزارة الداخلية، في البيان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، محذّرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.