كراني: اضطراب جوي مصحوب بسحب رعدية ممطرة.. الثلاثاء

توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد بعض مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، اضطرابًا جويًّا مصحوبًا بتراكم سحب رعدية ممطرة، يظهر بوضوح نهاية اليوم.

وكتب كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعون الله.. اضطراب جوي يتحرك شرقًا ليتمركز محوره ما بين الوسط والشرق بصحبة تراكم سحابي رعدي ممطر تظهر بصماته بوضوح نهاية اليوم».

و«يشمل التراكم السحابي جنوب الوسط، شرق الشمال، الغربية، وجنوبًا حتى جازان، مرورًا بالمصايف وشرقها، مع فرصة أمطار تميل للغزارة وبرد، واحتمالية انعدام رؤية، وسيول».

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، قد توقّع سقوط أمطار على عدة مناطق بالمملكة، اليوم، تستمر حتى ظهر غدٍ الأربعاء.

وقال الحصيني -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «متوقع اليوم الثلاثاء حتى ظهر الغد، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق المدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية».

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وأضاف: «أخي المطارد للسحب، حافظ على نفسك وحلالك في حال تشكّل سحب عملاقة وهو متوقع».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت -في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء- هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني- إنّ مناطق «تبوك، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية»، تتأثر بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويمتد التأثير، بحسب بيان الهيئة، إلى مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة» والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت «الأرصاد»: إنّ الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كيلومترًا/ ساعة، على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كيلومترًا/ ساعة، على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.