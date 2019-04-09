

الرياض 4 شعبان 1440هـ الموافق 9 ابريل 2019م واس

دشن معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود ، بحضور مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة ، صباح اليوم 4 / 8 / 1440هـ ، الحملة السنوية للتبرع بالدم التي تنظمها الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ولمدة ثلاثة أيام.

وعبر معالي الدكتور ناصر الداوود عن شكره وامتنانه لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها، وتعريفهم بدورها في إنقاذ حياة الآخرين والمحافظة على الصحة العامة.

// انتهى // // للصحف //

13:54ت م

0093





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الداخلية يدشن الحملة السنوية للتبرع بالدم // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.