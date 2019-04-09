السعودية اليوم / عضو في مجلس النواب الإندونيسي ينوه بجهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة



الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

نوه عضو مجلس النواب الإندونيسي تمثيل لينرونغ ، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، وما تبذله حكومة المملكة العربية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي المهندس عباس بن أحمد هادي بمقر المجلس بالرياض اليوم مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية السعودية الذي يزور المملكة حالياً .

وفي بداية الاجتماع رحب معالي المهندس عباس بن أحمد هادي برئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا في شتى المجالات .

وأعرب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية السعودية عن سعادته بزيارة المملكة ، منوهاً بحسن الاستقبال والحفاوة التي أحاطت بالوفد الإندونيسي منذ وصوله إلى المملكة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات التي تربط بين البلدين وبين مجلس الشورى في المملكة ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط العلاقات والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

13:52ت م

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الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واسنوه عضو مجلس النواب الإندونيسي تمثيل لينرونغ ، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، وما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية من أعمال لتذليل مختلف الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف .جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي المهندس عباس بن أحمد هادي بمقر المجلس بالرياض اليوم مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية السعودية الذي يزور المملكة حالياً .وفي بداية الاجتماع رحب معالي المهندس عباس بن أحمد هادي برئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا في شتى المجالات .وأعرب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية السعودية عن سعادته بزيارة المملكة ، منوهاً بحسن الاستقبال والحفاوة التي أحاطت بالوفد الإندونيسي منذ وصوله إلى المملكة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات التي تربط بين البلدين وبين مجلس الشورى في المملكة ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط العلاقات والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //13:52ت م0092

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