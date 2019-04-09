السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يكرم الفائزين ببطولة "فرسان التعليم"



مكة المكرمة 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، طلاب تعليم مكة المكرمة الفائزين ببطولة "فرسان التعليم" على مستوى المملكة، وهم سلمان فهد خياط، وعمرو نزار قاروت، ومعاذ سعود الشامي.

وبارك سمو أمير المنطقة بالنيابة للطلاب هذا الفوز، متمنياً لهم استمرار التوفيق والتميز في مختلف المجالات.

من جهته ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، تكريم سمو الأمير بدر بن سلطان للطلاب، مشيراً إلى أن هذا التكريم دافع قوي لهم لمواصلة التميز والصدارة.

وقد اختتمت مسابقة فرسان التعليم الخميس الماضي بعد أن توج فريق تعليم منطقة مكة المكرمة باللقب، وهدفت المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية والعامة لدى الطلاب المشاركين، وتنمية مهارات التعليم الذاتي، والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة، وفصاحة، وزيادة التلاحم بين طلاب المملكة، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافةً إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.

وشارك في المسابقة طلاب من 16 منطقة تعليمية في المملكة.

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13:45ت م

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