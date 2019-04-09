السعودية اليوم / انطلاق مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني



بيروت 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 ابريل 2019م واس

انطلقت في معهد قوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم أعمال مؤتمر "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني"، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ممثلاً بوزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن.

وفي كلمة لها خلال الحفل أكدت الوزيرة الحسن أن شبكة الإنترنت ساهمت في تسهيل التعاملات الشخصية والمالية، لكنها في المقابل سمحت بظهور أنواع جديدة من الجرائم تستخدم الإنترنت، مما يؤدي في بعض الحالات إلى شل قطاعات حساسة، بشكل قد يهدد الأمن القومي الوطني.

وشددت على ضرورة تأمين الفضاء الإلكتروني وحمايته من مختلف أنواع الهجمات، وذلك من خلال مبادرات تهدف للحد من المخاطر التكنولوجية على مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص، ومن هنا فإن حماية انظمتنا ومعلوماتنا الرقمية هي من الأولويات.

واعتبرت أنّه "لضمان جسم أمني سليم، يجب العمل كفريق متماسك لتأمين "الدفاع السيبراني"، ولا بد من وجود تواصل بين الجهات الفاعلة المعنية، وخصوصا الأمنية والعسكرية، لتبادل الخبرات ولتطوير المهارات ورفع مستوى التنسيق في ما بينها".

ثم أجمعت الكلمات التي ألقاها عدد من المشاركين المحليين والعرب والأجانب على أهمية موضوع الأمن السيبراني، لاسيما في ظل الحركات الإرهابية التي يشهدها العالم، والتي تستغل تكنولوجيا التواصل، لإيصال أفكارها الهدامة.

وانطلقت بعد ذلك جلسات العمل، التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول للوصول إلى نتائج ملموسة حول أساليب وأنماط الجرائم المستجدة، واقتراح الحلول المناسبة وتحديد الممارسات الفضلى للحماية بوجه المخاطر السيبرانية، والتعرف الى الوسائل التقنية وطرق التحقيق لكشف هذه الجرائم المعقدة.

// انتهى //

13:45ت م

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