السعودية اليوم/ رئيس بلدية الطوال يدشن مشروع النظافة بأكثر من 60 مليون ريال



الطوال 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

دشن رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي، بحديقة المركز الحضاري اليوم، مشروع نظافة ونقل النفايات والتخلص منها في المحافظة والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية قدرها 60 مليوناً و 469 ألف ريالً.

، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومدير مشروع الشركة المنفذة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي، أن مشروع النظافة الجديد يمتد لخمس سنوات في 38 قرية مع المحافظة، يتضمن توفير مئتي عامل نظافة ,مدعومة بمعدات نظافة بالإضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة، مضيفاً أن المشروع قد تم اعتماده بريادة 25 بالمئة عن سابقه.

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13:37ت م

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